Nella sua tesi di laurea racconta la sua disabilità | Lucrezia 29 anni con la sindrome X Fragile

Lucrezia Giannoccaro, 29 anni, ha raccontato la sua esperienza durante la discussione della sua tesi all'Università degli Studi di Bari in Filologia Moderna. Intitolata "Nati due volte: da Giuseppe Pontiggia alla mia esperienza personale", la tesi ha rappresentato l'occasione per condividere la sua storia di vita, spiegando come si sia sentita "nata" due volte: la prima alla nascita e la seconda quando le è stata diagnosticata la sindrome X Fragile, una rara condizione genetica considerata la principale causa monogenica di disabilità intellettiva.

