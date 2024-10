Milan, dopo la sosta Paulo Fonseca rilancia Strahinja Pavlovic? Opportunità per il serbo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milan, dopo la sosta i tifosi si aspettano il serbo Strahinja Pavlovic: Paulo Fonseca pensa al cambio, posto traballante per Tomori Stagione turbolenta, sicuramente i tifosi del Milan non si aspettavano una partenza cosi croce e delizia per Paulo Fonseca, che dopo la vittoria nel derby cade a Firenze, dopo una prestazione scarna e disattenta. La difesa è ancora sotto inquisizione, se Matteo Gabbia è diventato di botto ormai un titolare inamovibile del reparto arretrato, traballa il posto di Fikayo Tomori, che non ha brillato nell’ultima uscita e soprattutto si è reso protagonista di un episodio controverso, togliendo il pallone del rigore a Pulisic. Per questo motivo, potrebbe tornare a scalpitare l’ex Salisburgo Strahinja Pavlovic. Il serbo aveva perso il posto a favore di Gabbia, ma adesso potrebbe tornare al centro della difesa. Dailymilan.it - Milan, dopo la sosta Paulo Fonseca rilancia Strahinja Pavlovic? Opportunità per il serbo Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)lai tifosi si aspettano ilpensa al cambio, posto traballante per Tomori Stagione turbolenta, sicuramente i tifosi delnon si aspettavano una partenza cosi croce e delizia per, chela vittoria nel derby cade a Firenze,una prestazione scarna e disattenta. La difesa è ancora sotto inquisizione, se Matteo Gabbia è diventato di botto ormai un titolare inamovibile del reparto arretrato, traballa il posto di Fikayo Tomori, che non ha brillato nell’ultima uscita e soprattutto si è reso protagonista di un episodio controverso, togliendo il pallone del rigore a Pulisic. Per questo motivo, potrebbe tornare a scalpitare l’ex Salisburgo. Ilaveva perso il posto a favore di Gabbia, ma adesso potrebbe tornare al centro della difesa.

