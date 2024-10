Mercati ancora in balia delle banche centrali (Di venerdì 11 ottobre 2024) I Mercati finanziari sono stati in balia della volatilità, questa settimana, con gli investitori che si interrogano sulle prossime mosse delle banche centrali, dopo che sono stati pubblicati i verbali delle riunioni di settembre, di Federal Reserve e BCE, quando i rispettivi direttivi, hanno varato un abbassamento del costo del denaro. Anche le tensioni in Medio Oriente hanno contribuito a tenere sotto scacco i listini azionari. Intanto, oggi, negli States si avvia la stagione delle trimestrali, con i numeri delle big bancarie: Blackrock, JPMorgan, Wells Fargo. Quifinanza.it - Mercati ancora in balia delle banche centrali Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ifinanziari sono stati indella volatilità, questa settimana, con gli investitori che si interrogano sulle prossime mosse, dopo che sono stati pubblicati i verbaliriunioni di settembre, di Federal Reserve e BCE, quando i rispettivi direttivi, hanno varato un abbassamento del costo del denaro. Anche le tensioni in Medio Oriente hanno contribuito a tenere sotto scacco i listini azionari. Intanto, oggi, negli States si avvia la stagionetrimestrali, con i numeribig bancarie: Blackrock, JPMorgan, Wells Fargo.

