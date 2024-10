Maltempo addio, arriva lunga Ottobrata con sole in tutta Italia: previsioni meteo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Decisa rimonta dell'alta pressione sulla Penisola Il Maltempo se ne va. Dopo i primi 10 giorni di Ottobre all'insegna di piogge, allagamenti e allerta anche rossa, è in arrivo tanto sole con una bella Ottobrata su gran parte dell'Italia. Antonio Sanò, fondatore de iLmeteo.it, conferma la decisa rimonta dell’alta pressione sull’Italia con la cessazione delle Sbircialanotizia.it - Maltempo addio, arriva lunga Ottobrata con sole in tutta Italia: previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Decisa rimonta dell'alta pressione sulla Penisola Ilse ne va. Dopo i primi 10 giorni di Ottobre all'insegna di piogge, allagamenti e allerta anche rossa, è in arrivo tantocon una bellasu gran parte dell'. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, conferma la decisa rimonta dell’alta pressione sull’con la cessazione delle

Meteo : in Toscana nuova fase di forte maltempo. Poi arriva l’ottobrata. Ecco quando torna il caldo - Venti: deboli-moderati meridionali. Forte maltempo martedì 8 ottobre Sarà la giornata di martedì 8 ottobre quella caratterizzata da forte maltempo. Temperature: massime in calo. Per tornare a questo ottobre 2024, da metà mese è prevista una decisa svolta a livello emisferico. Peggiora dalla sera con temporali in arrivo sulla Liguria, mentre deboli piogge si estenderanno nottetempo anche al ... (Lanazione.it)

