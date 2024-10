LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 3-6, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: la cinese trionfa in un match spettacolare (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasime Paolini e Qinwen Zheng. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati a tutti. Buon proseguimento di giornata. 15.33 Grazie a questa vittoria Qinwen Zheng avanza in semifinale al WTA 1000 di Wuhan. Per un posto in finale la cinese affronterà la connazionale Xinyu Wang, giustiziera in mattinata di Ekaterina Alexandrova per 4-6, 7-5, 7-6. 15.32 Paolini ha ottenuto il 64% dei punti con la prima, entrata nel 71% delle occasioni, ed il 40% con la seconda. L’azzurra ha trovato due ace commettendo tre doppi falli, di cui due nel primo gioco del match. 15.30 Zheng ha vinto il 72% dei punti con la prima, entrata il 60% delle volte, ed il 52% con la seconda. La cinese ha piazzato 10 aces commettendo 2 doppi falli. 15. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 3-6, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: la cinese trionfa in un match spettacolare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Termina qui latestuale dell’incontro tra Jasimee Qinwen. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati a tutti. Buon proseguimento di giornata. 15.33 Grazie a questa vittoria Qinwenavanza in semifinale al WTA 1000 di. Per un posto in finale laaffronterà la connazionale Xinyu Wang, giustiziera in mattinata di Ekaterina Alexandrova per 4-6, 7-5, 7-6. 15.32ha ottenuto il 64% dei punti con la prima, entrata nel 71% delle occasioni, ed il 40% con la seconda. L’azzurra ha trovato due ace commettendo tre doppi falli, di cui due nel primo gioco del. 15.30ha vinto il 72% dei punti con la prima, entrata il 60% delle volte, ed il 52% con la seconda. Laha piazzato 10 aces commettendo 2 doppi falli. 15.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : vento debole ed onda formata - attesa per le regate con Luna Rossa - 00 con la chiusura del girone A e l’avvio delle semifinali. 14:08 Oltre allo scarseggiare del vento è anche l’onda a creare problemi agli AC40. Dalle 14. Alle 14. Dalle 10. 10:20 Tuttavia si parte. 09:53 Luna Rossa guida la classifica dopo 5 regate con 36 punti in compagnia delle britanniche di Athena Patway. (Oasport.it)

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - 3-5 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : la cinese serve per vincere il match - 15-0 Servizio ad uscire e rovescio dalla parte opposta per Paolini. Seconda 0-30 Scappa in lunghezza il rovescio della cinese. Paolini arriva bene sulla palla ma non trova il campo. A-40 Altra brutta risposta della cinese. Paolini prova a rispondere in allungo ma non riesce a superare la rete. 40-40 Zheng si riscatta immediatamente: la cinese trova un grande rovescio lungolinea che le ... (Oasport.it)

LIVE – Paolini-Zheng 2-6 6-3 3-6 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 00 – Ecco le due giocatrici che fanno il loro ingresso in campo 12. 05 – Comincerà a servire Jasmine 13. Si trovano l’una di fronte all’altra rispettivamente la terza e la quinta testa di serie della manifestazione. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto della carriera, con Zheng che guida il bilancio dei confronti per 2-0 e partirà leggermente favorita secondo le quote dei ... (Sportface.it)