L'aurora boreale illumina di rosa il cielo d'Italia, da Milano all’Alto Adige. FOTO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata del 10 ottobre in molte zone del nostro Paese - e in tutto il mondo - chi ha alzato lo sguardo ha potuto ammirare i colori straordinari di questo fenomeno, raro alle nostre latitudini ma che si era già verificato a maggio Tg24.sky.it - L'aurora boreale illumina di rosa il cielo d'Italia, da Milano all’Alto Adige. FOTO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata del 10 ottobre in molte zone del nostro Paese - e in tutto il mondo - chi ha alzato lo sguardo ha potuto ammirare i colori straordinari di questo fenomeno, raro alle nostre latitudini ma che si era già verificato a maggio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'aurora boreale nei cieli della Tuscia - lo spettacolo di colori durante la notte | FOTO - Un fenomeno naturale affascinante ha illuminato i cieli della provincia di Viterbo nella serata di giovedì 10 ottobre. L'aurora boreale, spettacolo solitamente visibile solo nelle regioni polari, ha fatto la sua apparizione in diverse zone d'Italia, compresa la Tuscia. Grazie a una potente... (Viterbotoday.it)

Aurora boreale sull’Italia - spettacolo rarissimo : il cielo diventa rosa - Martedì 8 ottobre, questa regione del Sole ha prodotto un brillamento solare di classe X 1. Le previsioni e le possibili conseguenze Gli esperti hanno avvertito che la tempesta geomagnetica potrebbe continuare a influenzare la Terra fino a venerdì, con un secondo espulsione di massa coronale che potrebbe raggiungere il nostro pianeta nei prossimi giorni, causando ulteriori disturbi. (Thesocialpost.it)

Non solo pioggia - il cielo regala anche magie : l'aurora boreale sul Lecchese - Non soltanto pioggia, maltempo, devastazione. Il cielo può garantire anche spettacoli meravigliosi come quello che nella serata di giovedì 10 ottobre ha tenuto tante persone con il naso all'insù, in particolare astrofili e appassionati di astronomia, in grado di puntare i propri obiettivi verso... (Leccotoday.it)