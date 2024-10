La Marvel ha grandi piani per Andrew Garfield!

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lahaper! CBM ha condiviso altreindiscrezioni in merito ai, incluso il fatto che Spider-Man di avrà un ruolo importante in Avengers: Secret Wars! Dopo Spider-Man: No Way Home, ci aspettiamo sicuramente di vedere di più da parte dello Spide-Man di. Mentre Tobey Maguire recita ormai molto poco e ha avuto un arco più completo come personaggio,continua a essere un Uomo Ragno “mutilato”. È probabile che tutti e tre gli Spider-Men si riuniscano in Spider-Man 4 e quasi certamente nei prossimi film di Avengers, Doomsday e Secret Wars. The Amazing Spider-Man 3 condiventerà realtà ? Oggi, @MyTimeToShineH porta la notizia cheavrà un “ruolo importante” in Avengers: Secret Wars. Non si tratta solo deiStudios, però, perché “Sony lo vuole indietro per altri progetti”.