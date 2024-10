Oasport.it - Juan David Sierra: “Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono un obiettivo. Su strada mi ispiro a Girmay”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A conclusione della Parigi-Tours abbiamo raggiunto telefonicamente. Nato a Rho il 25 gennaio 2005, ha il doppio passaporto italiano e colombiano, ma un netto accento milanese. Con il portacolori della Tudor Development Team ne abbiamo così approfittato per stilare un bilancio di questa stagione sin qui, tra gli impegnie quelli della pista. In questo 2024 perè cambiato tutto: dopo gli anni tra gli Junior con la Ciclistica Biringhello, per il passaggio tra gli Under23 il milanese classe 2005 ha scelto la squadra di sviluppo della svizzera Tudor. Una decisione dettata dalla volontà di fare un calendario internazionale, di viaggiare e vivere esperienze già tra i “grandi” prima del passaggio tra i professionisti. La pista italiana vivrà un rinnovamento in vista di Los, anche per l’addio di Elia Viviani.