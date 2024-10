Inchiesta ultras slitta ai prossimi giorni la testimonianza di Calabria

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non avverrà oggi ladi Davidenell’ambito dell’milanese suglidi San Siro. Il capitano del Milan, che stando agli atti dell’di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, avrebbe incontrato Luca Lucci, capo deglirossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese, sarà ascoltato quindi nei. Non dovrebbe avvenire in questa fase un interrogatorio di Fedez, poiché coinvolto non nell’sulle curve ma nel procedimento connesso sulla rissa di aprile con Cristiano Iovino. Seifa il cantante avrebbe voluto essere ascoltato dagli inquirenti, ma l’audizione è saltata perché i pm non hanno ritenuto utile sentirlo al momento su ciò di cui il rapper – vicino ad alcuni ultrà milanisti tra cui Lucci – aveva intenzione di parlare.