Il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo | Al Parlamento italiano non interessa sapere cos’è la ‘ndrangheta e come contrastarla

"Io domani vado all'estero per essere audito da un Parlamento europeo che vuole sapere da me oggi la 'ndrangheta che cos'è. Tutto questo in Italia non è mai accaduto e il Parlamento italiano non ci ha invitato mai. Al Parlamento italiano non interessa sapere oggi la 'ndrangheta e come si può contrastare efficacemente". È quanto ha affermato il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo che, mercoledì 9 ottobre, assieme al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci e alla presidente dell'Anm di Reggio Calabria Caterina Asciutto ha partecipato a un incontro organizzato dall'Associazione nazionale magistrati sulla separazione delle carriere. "Ho una paura, un timore molto serio – ha aggiunto Lombardo durante il dibattito – che separare il pubblico ministero dal giudice aumenterà quello che oggi viene considerato l'enorme potere delle Procure della Repubblica.

