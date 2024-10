Lortica.it - Il lavoro tra comodità e sfide: un equilibrio fragile

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “ Il modo in cui lavoriamo sta cambiando, e con esso cambia anche il nostro modo di vivere. Lavorare da casa è diventato per molti una nuova normalità, una scelta che offree flessibilità. Tuttavia, anche lapuò nascondere insidie. Chi rimane tra le mura domestiche per lavorare, senza mai staccare veramente, può trovarsi prigioniero di una routine che lentamente isola dal mondo esterno. Immaginiamo una situazione comune: da un lato, c’è chi resta a casa, con il vantaggio di evitare spostamenti e di gestire il proprio tempo. Ma c’è un lato oscuro dietro questo privilegio. Senza un confine chiaro trae vita privata, si rischia di scivolare in un ciclo senza fine di ore davanti al computer. Le otto ore canoniche diventano dieci, dodici, quindici. Ilsi espande, soffocando ogni altro aspetto della vita.