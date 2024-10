Greta Thunberg va dagli operai di Gkn. L’attivista a Firenze in nome di un futuro sostenibile e integrato nel territorio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Greta Thunberg va alla Gkn. E se una volta faceva brillare gli occhi l’unità tra “gli studenti e gli operai” oggi, nel XXI secolo, questa unità è ancora più ampia, abbraccia l’ambiente, la sostenibilità ecologica, il pianeta. Il collettivo di fabbrica ha indetto una tre giorni nel cortile dello stabilimento Gkn, in lotta dal luglio 2021, dopo il licenziamento di 430 lavoratori che caparbiamente hanno deciso di resistere e di “reindustrializzare” la fabbrica, di rilanciarla con un intervento cooperativo e popolare, “ecologicamente avanzato”. Una di queste giornate, sabato 12 ottobre, ruota attorno a una domanda, “abbiamo bisogno degli stati generali della giustizia climatica e sociale?”. Ilfattoquotidiano.it - Greta Thunberg va dagli operai di Gkn. L’attivista a Firenze in nome di un futuro sostenibile e integrato nel territorio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)va alla Gkn. E se una volta faceva brillare gli occhi l’unità tra “gli studenti e gli” oggi, nel XXI secolo, questa unità è ancora più ampia, abbraccia l’ambiente, la sostenibilità ecologica, il pianeta. Il collettivo di fabbrica ha indetto una tre giorni nel cortile dello stabilimento Gkn, in lotta dal luglio 2021, dopo il licenziamento di 430 lavoratori che caparbiamente hanno deciso di resistere e di “reindustrializzare” la fabbrica, di rilanciarla con un intervento cooperativo e popolare, “ecologicamente avanzato”. Una di queste giornate, sabato 12 ottobre, ruota attorno a una domanda, “abbiamo bisogno degli stati generali della giustizia climatica e sociale?”.

Greta Thunberg a Campi Bisenzio per l’assemblea Gkn - Il concentramento è alle 17. Che si trova in Italia e che ha partecipato a Milano a una manifestazione del Fridays for Future, il movimento giovanile che vuole far riflettere i “grandi” sui problemi connessi al clima. E sabato 12, nell’ambito degli incontri del pomeriggio, è prevista appunto la presenza della giovane attivista. (Lanazione.it)

Greta Thunberg a Milano per il Fridays for Future - Greta, che ha sfilato indossando una kefiah, torna a Milano per una manifestazione dopo tre anni. “Stop Genocide, Stop Ecocide” si legge su uno striscione in testa al corteo. Leggi anche › Greta Thunberg e il polpo. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Greta Thunberg a Milano per il Fridays for Future sembra essere ... (Iodonna.it)

Fridays for future - Greta Thunberg al corteo di Milano : “Attivisti per il clima lottino anche per la Palestina. Silenzio è complicità con il genocidio” - Un messaggio che viene ripreso anche da Thunberg: “La lotta per la giustizia climatica è una lotta contro le lobby dei combustibili fossili così come è una lotta contro l’industria delle armi, contro l’estrattivismo” ha detto l’attivista svedese che poi ha aggiunto: “Il movimento per la giustizia climatica deve essere anticoloniale, anticapitalista e antifascista. (Ilfattoquotidiano.it)