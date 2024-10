Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna a parlare delle condoglianze in diretta alla suocera: "Clamore e cattiverie" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Beatrice Luzzi, opinionista del Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici, è intervenuta sulla polemica relativa al saluto alla sua ex suocera, che ha suscito molte critiche. Comingsoon.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna a parlare delle condoglianze in diretta alla suocera: "Clamore e cattiverie" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), opinionista delinsieme a Cesara Buonamici, è intervenuta sulla polemica relativa al salutosua ex, che ha suscito molte critiche.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Javier e Lorenzo mollano Shaila : "Non vuole nessuno dei due" - Nella Casa più spiata d'Italia continua a tenere banco il rapporto tra i tre coinquilini, al centro di una dinamica che inizia a stufare il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra. Nelle ultime ore di convivenza al Grande Fratello, si sono scritti nuovi capitoli nel complicato rapporto tra Javier, Lorenzo e Shaila Gatta ma, nonostante gli ultimi riavvicinamenti e chiarimenti, la dinamica ... (Movieplayer.it)

“Ecco cosa sta succedendo”. Enzo Paolo - la scoperta fuori dal Grande Fratello : perché vuole lasciare la casa - L'articolo “Ecco cosa sta succedendo”. Non resta che aspettare per capirci qualcosa. Grande Fratello, Enzo Paolo vuota il sacco: la reazione di Carmen Russo Perché Enzo Paolo Turchi vuole lasciare il GF? La scoperta E sembra esserci riuscita, perché più volte in questi giorni ha rassicurato Enzo Paolo ricordandogli che “un bravo coreografo, un bravo marito, un bravo papà, un brav’uomo”. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Javier a cuore aperto con Shaila : "Non riesco a guardarti con occhi diversi" - e lei torna sui suoi passi - Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Shaila Gatta riapre le porte a Javier Martinez e chiude con Lorenzo Spolverato. (Comingsoon.it)