Fiorentina Commisso | Speriamo di portare a casa un trofeo nei prossimi anni

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Un augurio per i? Che laabbia successo ovviamente, nonostante il problema dello stadio. Ci auguriamo di vincere,che dopo tre trofei persi in finale si riesca aqualcosa“. Sono queste le parole del presidente e proprietario dellaRocco, che ha parlato attraverso i canali ufficiali del club ad un anno dall’inaugurazione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, l Viola Park. “Il Viola Park è veramente bello ed è forse il più grande d’Europa e del mondo, ne sono orgoglioso” ha aggiunto. Alla festa hanno partecipato anche il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Daniele Pradè. “Abbiamo avuto Ranieri capitano, abbiamo Comuzzo e Kayode che giocano spesso, Riccardo Sottil che è un prodotto del settore giovanile, Martinelli che è in prima squadra.