Esplode la copertura di una gomma, furgone “impazzito”: tragedia sfiorata sulla Roma-Fiumicino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fiumicino, 11 ottobre 2024 – Questa mattina, poco prima delle 10, l’autostrada Roma-Fiumicino è stata teatro di un grave pericolo che, fortunatamente, si è risolto senza alcun danno. Un furgone in direzione Fiumicino ha improvvisamente perso la copertura del pneumatico, causando uno sbandamento improvviso e sollevando una densa nuvola di fumo bianco. Il conducente, nonostante la criticità della situazione, ha dimostrato una notevole prontezza di riflessi, riuscendo a mantenere il controllo del mezzo. Il rischio e l’intervento tempestivo Il furgone, visibilmente fuori controllo, si trovava circondato da cinque autovetture che occupavano le varie corsie della carreggiata. In un attimo, la situazione avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma il conducente ha saputo reagire con grande lucidità. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Questa mattina, poco prima delle 10, l’autostradaè stata teatro di un grave pericolo che, fortunatamente, si è risolto senza alcun danno. Unin direzioneha improvvisamente perso ladel pneumatico, causando uno sbandamento improvviso e sollevando una densa nuvola di fumo bianco. Il conducente, nonostante la criticità della situazione, ha dimostrato una notevole prontezza di riflessi, riuscendo a mantenere il controllo del mezzo. Il rischio e l’intervento tempestivo Il, visibilmente fuori controllo, si trovava circondato da cinque autovetture che occupavano le varie corsie della carreggiata. In un attimo, la situazione avrebbe potuto trasformarsi in una, ma il conducente ha saputo reagire con grande lucidità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esplode la copertura di una gomma, furgone “impazzito”: tragedia sfiorata sulla Roma-Fiumicino - Un furgone ha perso la copertura del pneumatico sull’autostrada Roma-Fiumicino, rischiando di ribaltarsi. Nessun ferito grazie alla prontezza di riflessi del conducente. Fiumicino, 11 ottobre 2024 – ... (ilfaroonline.it)

Scorsese per la prima volta sul red carpet della Mole, con lui c'è anche Willem Dafoe - Il regista ospite al Principi di Piemonte insieme a moglie, figlia, nipotina e ai due cani: per i suoi ospiti prenotate 10 suites. Martedì la masterclass ... (lastampa.it)

Caos treni a Roma blocca l'Italia, Rfi: "Ripristinata circolazione". Termini, "in coda da due ore" - Sulla Tangenziale est la Galleria Giovanni XXIII è stata chiusa per un furgone in fiamme. Numerosi i disagi alla ... FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22): oggi ... (msn.com)