Due o tre ultrà del Milan, arrestati, hanno chiesto di essere interrogati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua l’inchiesta della Procura di Milano che ha portato agli arresti di alcuni esponenti del tifo organizzato di Milan e Inter. Dopo le audizioni di alcuni dirigenti e calciatori dei club e il silenzio degli ultras, sembra che oggi alcuni ultrà della Curva Sud Milanista, arrestati undici giorni, abbiano deciso di cambiare musica. Avrebbero infatti espresso la volontà di farsi interrogare e parlare nei prossimi giorni davanti al gip nell’ambito di una richiesta difensiva di revoca dell’ordinanza d’arresto. Ilnapolista.it - Due o tre ultrà del Milan, arrestati, hanno chiesto di essere interrogati Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua l’inchiesta della Procura dio che ha portato agli arresti di alcuni esponenti del tifo organizzato die Inter. Dopo le audizioni di alcuni dirigenti e calciatori dei club e il silenzio degli ultras, sembra che oggi alcunidella Curva Sudista,undici giorni, abbiano deciso di cambiare musica. Avrebbero infatti espresso la volontà di farsi interrogare e parlare nei prossimi giorni davanti al gip nell’ambito di una richiesta difensiva di revoca dell’ordinanza d’arresto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta Curva Milan - c’è un clamoroso colpo di scena : anche alcuni ultras sono pronti a farsi interrogare! Le ultime - Inchiesta Curva Milan, c’è un clamoroso colpo di scena su questa vicenda: anche alcuni ultras sono pronti a farsi interrogare! La situazione Le ultimissime sulla vicenda curve che riguarda Inter e Milan. Come riportato da Sportface alcuni Ultras sarebbero pronti a darsi interrogare. La situazione: INCHIESTA CURVA MILAN – «Alcuni ultras del Milan, arrestati undici giorni fa a Milano […]. (Calcionews24.com)

Inchiesta curve : alcuni ultras Milan pronti a farsi interrogare dal gip - L’iniziale linea legata a un silenzio a oltranza, dunque, per quanto riguarda la sponda degli ultras del Milan sembra lasciare spazio a una nuova fase legata a dichiarazioni spontanee e risposte alle domande. In base al codice vigente, infatti, “se l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve ... (Sportface.it)

Allerta temporali in Lombardia e a Milano : scuole chiuse in alcuni comuni - Sospesa l'attività didattica nelle scuole superiori di Bergamo per allerta rossa meteo giovedì 10 ottobre. Lo si legge in un comunicato del Comune. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha disposto la chiusura sulla base della nota del prefetto, a seguito della riunione del Comitato di... (Milanotoday.it)