Il Sestri Levante sogna la terza vittoria di fila fuori casa dopo i successi contro Pianese e Legnago Salus. Questa volta l'avversario sarà la Lucchese che non sta attraversando un grande periodo di forma con tre gare senza successi, una striscia conclusa con lo 0-4 con il Perugia.

Dove vedere Lucchese-Sestri Levante e le probabili formazioni

Il Sestri Levante sogna la terza vittoria di fila fuori casa dopo i successi contro Pianese e Legnago Salus. Questa volta l'avversario sarà la Lucchese che non sta attraversando un grande periodo di forma con tre gare senza successi, una striscia conclusa con lo 0-4 con il Perugia. I corsari...

Lucchese-Sestri Levante oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - La compagine toscana, dopo aver conquistato tre pareggi nelle ultime cinque partite, spera di portare a casa l’intera posta in palio in modo tale da restare a contatto con le prime della classifica Lucchese-Sestri Levante, come seguire il match La formazione rossoblù, dal suo canto, dopo il pareggio dello scorso turno contro la Vis Pesaro, spera di fare un colpaccio in trasferta per completare il ... (Sportface.it)

Lucchese-US Sestri Levante (venerdì 11 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici. Emergenza in difesa per Gorgone - Nono turno di Serie C girone B e la Lucchese di Gorgone è impegnata in casa contro l’ US Sestri Levante di Scotto. I liguri hanno […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . La Pantera ha visto interrompere la sua serie di 5 risultati utili consecutivi a Perugia, dove i grifoni hanno avuto nettamente la meglio per quella che è la peggior sconfitta stagionale al primo vero scontro ... (Infobetting.com)