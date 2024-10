Djokovic-Fritz in tv: data, orario, canale, diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Novak Djokovic se la vedrà contro Taylor Fritz nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Un’ora e ventitrè minuti di partita condita da ben 10 aces contro Goffin per il finalista degli ultimi US Open, che raggiunge la sua quinta semifinale ‘1000’ in carriera, la seconda di questo 2024 dopo quella a Madrid. Il classe ’97 ora attende il campione serbo, che invece ha dovuto faticare tre set per avere la meglio sul giovane ceco Jakub Mensik. In realtà ‘Nole’ si è abbastanza complicato la vita da solo nel corso del primo parziale e ha dovuto poi rimontare un match che si sarebbe potuto chiudere in due set. Fritz rappresenta un bel banco di prova per il serbo in questo torneo di rientro dopo un mesetto di stop. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Novakse la vedrà contro Taylornella semifinale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Un’ora e ventitrè minuti di partita condita da ben 10 aces contro Goffin per il finalista degli ultimi US Open, che raggiunge la sua quinta semifinale ‘’ in carriera, la seconda di questodopo quella a Madrid. Il classe ’97 ora attende il campione serbo, che invece ha dovuto faticare tre set per avere la meglio sul giovane ceco Jakub Mensik. In realtà ‘Nole’ si è abbastanza complicato la vita da solo nel corso del primo parziale e ha dovuto poi rimontare un match che si sarebbe potuto chiudere in due set.rappresenta un bel banco di prova per il serbo in questo torneo di rientro dopo un mesetto di stop.

