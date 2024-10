Di Segni a Meloni | Vicinanza assoluta

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) 15.26 "Stiamo vivendo ore di grave tensione per quanto avvenuto con gli attacchi dell'esercito israeliano alla postazione Unifil" e siamo "consapevoli della criticità della situazione in corso". Lo ha scritto la presidente delle comunità ebraiche italiane Noemi dialla premier Giorgiae al ministro degli Esteri Antonio Tajani. La Diesprime "alla missione italiana e ai soldati Unifil", auspicando la loro incolumità . E ringrazia il governo italiano per l' impegno per garantire la sicurezza. .