Cos’è UNIFIL e qual è il mandato dei militari ONU in missione in Libano (Di venerdì 11 ottobre 2024) UNIFIL, acronimo che sta per United Nations Interim Force in Lebanon (Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite), è una delle più longeve missioni di pace sotto l'egida ONU: vi partecipano 50 Paesi e 10.400 militari, 1.200 dei quali sono italiani. Fanpage.it - Cos’è UNIFIL e qual è il mandato dei militari ONU in missione in Libano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), acronimo che sta per United Nations Interim Force in Lebanon (Forza di Interposizione indelle Nazioni Unite), è una delle più longeve missioni di pace sotto l'egida ONU: vi partecipano 50 Paesi e 10.400, 1.200 deii sono italiani.

