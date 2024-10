Cosa vuol dire non rassegnarsi al bipopulismo. Il libro di Marattin (Di venerdì 11 ottobre 2024) Esiste davvero una prateria al centro dello schieramento politico, pronta a essere occupata da un partito liberal-democratico? L’onesta risposta di Luigi Marattin è: dipende. Ne pa Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Cosa vuol dire non rassegnarsi al bipopulismo. Il libro di Marattin Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Esiste davvero una prateria al centro dello schieramento politico, pronta a essere occupata da un partito liberal-democratico? L’onesta risposta di Luigiè: dipende. Ne pa Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa vuol dire non rassegnarsi al bipopulismo. Il libro di Marattin - L’onesta risposta di Luigi Marattin è: dipende. Ne parla diffusamente nel libro “La missione possibile. La costruzione di un partito liberal-democratico e riformatore” (Rubbettino). Il volume i divide ... (ilfoglio.it)

Consulta, trattative e nuove polemiche Renzi: avvicinati per avere i nostri voti - Matteo Renzi, che in aula aveva accusato il presidente del Senato di offrire un «aiuto indecoroso al ministro alla Cultura Alessandro Giuli», bersaglio della sua interrogazione, getta il sasso: «Ignaz ... (corriere.it)

Elezioni Liguria, dalle macerie del fronte giustizialista può risorgere il progetto del centro: Renzi e Marattin tifano Bucci - La vittoria di Bucci potrebbe far ripartire il cantiere liberaldemocratico. Marattin e Marcucci tifano per il sindaco di Genova. Anche Italia Viva spera nella sonora lezione per la sinistra al traino ... (ilriformista.it)