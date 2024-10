Corso Campano a Giugliano chiuso per lavori, traffico in tilt e cittadini esasperati (Di venerdì 11 ottobre 2024) traffico in tilt al centro storico di Giugliano per la chiusura del Corso Campano interessato da lavori nell’incrocio con via Antimo Panico. Via Roma, strada che collega piazza Gramsci al Corso, di mattina sembra essere deserta. Più però ci avviciniamo all’interruzione più le auto s’imbottigliano. Di sera è il caos. Anche semplicemente passeggiare, nelle vie L'articolo Corso Campano a Giugliano chiuso per lavori, traffico in tilt e cittadini esasperati Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Corso Campano a Giugliano chiuso per lavori, traffico in tilt e cittadini esasperati Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)inal centro storico diper la chiusura delinteressato danell’incrocio con via Antimo Panico. Via Roma, strada che collega piazza Gramsci al, di mattina sembra essere deserta. Più però ci avviciniamo all’interruzione più le auto s’imbottigliano. Di sera è il caos. Anche semplicemente passeggiare, nelle vie L'articoloperinTeleclubitalia.

Giugliano - corso Campano senza pace : negozio di abbigliamento a fuoco in serata - Un incendio è divampato in serata in circostanze ancora da chiarire, distruggendo parte dell’interno del locale. In fiamme negozio di abbigliamento a Giugliano. . Giugliano, corso Campano senza pace: negozio di abbigliamento a fuoco in serata Il rogo ha sprigionato un […] L'articolo Giugliano, corso Campano senza pace: negozio di abbigliamento a fuoco in serata sembra essere il primo su ... (Teleclubitalia.it)

Giugliano - chiude parte di corso Campano : direzioni obbligatorie e sensi di marcia - . Risveglio amaro per molti cittadini giuglianesi, che questa mattina si sono ritrovati alle prese con un piano traffico straordinario dopo la chiusura d’urgenza di un lungo tratto di corso Campano, ricompreso tra via Roma e via Antimo Panico, per la presenza di due edifici pericolanti. Lunghe code si sono registrate questa mattina e diverse le […] L'articolo Giugliano, chiude parte di corso ... (Teleclubitalia.it)

Giugliano - rischio crollo per alcuni edifici in via Panico : transenne e tratto chiuso al Corso Campano - Rischio crollo per alcuni edifici situati tra via Antimo Panico e Corso Campano a Giugliano, tra cui l’ex istituto Leonardo Da Vinci. Giugliano, rischio crollo per alcuni edifici […] L'articolo Giugliano, rischio crollo per alcuni edifici in via Panico: transenne e tratto chiuso al Corso Campano sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)