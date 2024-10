Clima, Fridays for Future torna in piazza. E fra un mese c’è la Cop29 in Azerbaigian (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fridays For Future è tornato in piazza in tutta Italia. “Lotta per un Clima libero dalla repressione” è la scritta che ha aperto il corteo a Roma. Il riferimento è al pacchetto sicurezza recentemente approvato dalla maggioranza, ma anche alla nuova criminalizzazione del soccorso e al divieto per le manifestazioni pro-Palestina degli ultimi giorni. Il disegno di legge 1660, che alterna l’introduzione di nuovi reati con aumento delle pene, ha una particolare attenzione per l’attivismo. Oltre ad alcune crudeltà come il carcere per le donne incinte e la necessità di avere un permesso di soggiorno per poter acquistare una scheda Sim, prevede misure detentive per i blocchi stradali composti da più di una persona e per le contestazioni alle grandi opere, come la Tav o il Ponte sullo Stretto. Tpi.it - Clima, Fridays for Future torna in piazza. E fra un mese c’è la Cop29 in Azerbaigian Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Forto inin tutta Italia. “Lotta per unlibero dalla repressione” è la scritta che ha aperto il corteo a Roma. Il riferimento è al pacchetto sicurezza recentemente approvato dalla maggioranza, ma anche alla nuova criminalizzazione del soccorso e al divieto per le manifestazioni pro-Palestina degli ultimi giorni. Il disegno di legge 1660, che alterna l’introduzione di nuovi reati con aumento delle pene, ha una particolare attenzione per l’attivismo. Oltre ad alcune crudeltà come il carcere per le donne incinte e la necessità di avere un permesso di soggiorno per poter acquistare una scheda Sim, prevede misure detentive per i blocchi stradali composti da più di una persona e per le contestazioni alle grandi opere, come la Tav o il Ponte sullo Stretto.

