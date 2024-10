Cittadella, si cambia! Mister Gorini esonerato dalla panchina granata (Di venerdì 11 ottobre 2024) É proprio vero che non esistono più le certezze o le isole felici nel calcio. Il Cittadella, dopo giorni ricchi di riflessioni e confronti, ha deciso di percorrere per la prima volta dopo tantissimi anni la via maestra di tutte le altre squadre: il cambio di guida tecnica. Con un comunicato Padovaoggi.it - Cittadella, si cambia! Mister Gorini esonerato dalla panchina granata Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) É proprio vero che non esistono più le certezze o le isole felici nel calcio. Il, dopo giorni ricchi di riflessioni e confronti, ha deciso di percorrere per la prima volta dopo tantissimi anni la via maestra di tutte le altre squadre: il cambio di guida tecnica. Con un comunicato

