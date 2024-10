Città di Castello, incidente stradale tra due auto: i mezzi finiscono fuori-strada: miracolati i conducenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un grave incidente è avvenuto a Città di Castello: il sinistro è avvenuto alle ore 14 circa in Via Genesio Polidori, nel centro abitato della frazione Titta. Un'autovettura Ford condotta da un uomo di 43 anni residente a San Giustino, percorrendo Via Polidori con direzione il capoluogo, si è Perugiatoday.it - Città di Castello, incidente stradale tra due auto: i mezzi finiscono fuori-strada: miracolati i conducenti Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un graveè avvenuto adi: il sinistro è avvenuto alle ore 14 circa in Via Genesio Polidori, nel centro abitato della frazione Titta. Un'vettura Ford condotta da un uomo di 43 anni residente a San Giustino, percorrendo Via Polidori con direzione il capoluogo, si è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ospedale Città di Castello : 150 libri donati al reparto di Pediatria per i piccoli pazienti - Grazie a un bel gesto di solidarietà sono atterrati circa 150 nuovi libri al reparto di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello. L’iniziativa è stata realizzata dalla sezione Soci Coop Centro Italia di Umbertide in collaborazione con l’associazione “Genitori insieme per...”, che hanno... (Perugiatoday.it)

Ospedale Città di Castello : 150 libri donati al reparto di Pediatria per i piccoli pazienti - Grazie a un bel gesto di solidarietà sono atterrati circa 150 nuovi libri al reparto di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello. L’iniziativa è stata realizzata dalla sezione Soci Coop Centro Italia di Umbertide in collaborazione con l’associazione “Genitori insieme per...”, che hanno... (Perugiatoday.it)

Le "voragini" di via Cittadella : degrado assoluto fra la chiesa di San Benedetto e il castello - In via Cittadella continuano a cadere ragazzi con il monopattino e persone in bicicletta. Quando piove è un disastro. Nonostante le numerose segnalazioni fatte dai residentti al Comune, via Cittadella, nel centro di Brindisi, continua a versare in un vergognoso stato di degrado. L'asfalto è... (Brindisireport.it)