Ilgiorno.it - Chiuso anche il negozio di elettronica. Centro Belpò, il futuro è un rebus

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cartello di chiusura e le serrande abbassate deldiEuronics all’interno del comparto commercialedi San Rocco al Porto sono l’ultimo segnale di una criticità che il, ad un passo dal ponte sul fiume Po, sta vivendo da tempo; a gennaio scorso aveva cessato l’attività il punto vendita di Maisons du monde con un successivo accordo trovato per gli undici lavoratori mentre ora, per il sindacato Filcams Cgil, la "situazione è parecchio peggiorata". In nove mesi, dunque, resta l’incognita per il. "Quando haEuronics ho chiesto un incontro al sindaco di San Rocco, cercando di coinvolgereil direttore dele dei negozi oltre al Prefetto – spiega il sindacalista Ivan Cattaneo –. Ma alla fine non se ne è fatto nulla. Credo che invece occorra alzare il livello di attenzione perchè la situazione non si prospetta molto rosea".