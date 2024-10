Cautha ai confini della vita con Mauretto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sono aperte ieri mattina le porte della terza edizione del Festival della Scienza Cauthamente. Sin dalle prime ore della mattina il centro convegni Sant’Agostino è stato preso d’assalto da tantissimi giovani, provenienti soprattutto dalle scuole del territorio, che non hanno voluto mancare l’appuntamento, organizzato dall’associazione Cautha, che anche quest’anno animerà la città etrusca per 4 giorni Moltissimi i protagonisti che calcheranno fino a domenica il palcoscenico del festival da importanti accademici a celebri divulgatori online. Dopo alcuni ospiti di spessore di ieri, tra cui la sociolinguista Vera Gheno proposta grazie alla collaborazione con Factory 44 e Andrea Prencipe già Rettore dell’Università Luiss Guido Carli arrivato in città insieme al partner Lions Club, oggi il parterre di ospiti si fa corposo. Ilrestodelcarlino.it - Cautha ai confini della vita con Mauretto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sono aperte ieri mattina le porteterza edizione del FestivalScienzamente. Sin dalle prime oremattina il centro convegni Sant’Agostino è stato preso d’assalto da tantissimi giovani, provenienti soprattutto dalle scuole del territorio, che non hanno voluto mancare l’appuntamento, organizzato dall’associazione, che anche quest’anno animerà la città etrusca per 4 giorni Moltissimi i protagonisti che calcheranno fino a domenica il palcoscenico del festival da importanti accademici a celebri divulgatori online. Dopo alcuni ospiti di spessore di ieri, tra cui la sociolinguista Vera Gheno proposta grazie alla collaborazione con Factory 44 e Andrea Prencipe già Rettore dell’Università Luiss Guido Carli arrivato in città insieme al partner Lions Club, oggi il parterre di ospiti si fa corposo.

