Castagna regina della festa Esauriti gli spazi espositivi

Si alza il sipario della "Sagra della Castagna e del Marrone Tipico di Zocca". Il tradizionale appuntamento che è il più importante di tutta la zona appenninica modenese, è organizzato dalla Pro Loco Zocchese, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, le associazioni di volontariato locali e i produttori del territorio. La manifestazione, che, quest'anno ha già ottenuto un suo primo record registrando il sold out nella prenotazione degli spazi espositivi tra castanicoltori, aziende agricole, birrifici artigianali e somministratori di generi alimentari, ambulanti ed hobbisti, inizierà, dalle ore 9, questa domenica (13 ottobre), proseguirà la domenica successiva 20 ottobre e si concluderà il 27 ottobre, giungendo alla sua quarantasettesima edizione.

