Calciomercato Milan non solo Noa Lang | piace anche un esterno della Premier League Ecco chi è

(Di venerdì 11 ottobre 2024), nonNoa: Moncada studiaunche gioca innel Crystal Palace.chi è NonNoa, c’èIsmaïla Sarr. Geoffrey Moncada sta valutando diversi profili da inserire nell’organico nel caso in cui Noah Okafor e Samuel Chukwueze non dovessero garantire continuità e prestazioni di livello.che allora, il direttore dell’area tecnica del club di via Aldo Rossi ha inserito nella lista dei desideriil 26enne senegalese che gioca in Inghilterra nel Crystal Palace. In carriera, il giocatore in questione ha vestito le maglie di diverse squadre di soli due campionati: la Ligue 1 con Metz, Rennes e Olympique Marsiglia e lacon Watford e appunto Crystal Palace.