Bimbo morto schiacciato nel nastro trasportatore, a processo c’è lo zio: “Imperizia e negligenza” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 12 settembre del 2018 il piccolo Osif, 4 anni, è morto schiacciato dal nastro trasportatore dell'azienda agricola di famiglia a Terracina. A processo c'è suo zio. Fanpage.it - Bimbo morto schiacciato nel nastro trasportatore, a processo c’è lo zio: “Imperizia e negligenza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 12 settembre del 2018 il piccolo Osif, 4 anni, èdaldell'azienda agricola di famiglia a Terracina. Ac'è suo zio.

