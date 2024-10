Autovelox non omologati, indagine per falso ideologico: dove sono i rilevatori contestati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fece scalpore, mesi fa, la sentenza della Cassazione che distingueva fra Autovelox approvati e Autovelox omologati, con la validità delle multe erogate ascrivibile unicamente agli apparecchi del secondo tipo. La notizia aprì la strada a una miriade di ricorsi. Ora arriva anche un’inchiesta della magistratura. I Comuni interessati A muoversi la Procura della Repubblica di Padova in seguito alle denunce di un’associazione di automobilisti. L’ipotesi di reato che pende su alcune amministrazioni comunali è quella di falso ideologico per l’installazione di Autovelox che non sarebbero dotati delle omologazioni ministeriali necessarie. A norma dell’articolo 483 del codice penale “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni“. Quifinanza.it - Autovelox non omologati, indagine per falso ideologico: dove sono i rilevatori contestati Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fece scalpore, mesi fa, la sentenza della Cassazione che distingueva fraapprovati e, con la validità delle multe erogate ascrivibile unicamente agli apparecchi del secondo tipo. La notizia aprì la strada a una miriade di ricorsi. Ora arriva anche un’inchiesta della magistratura. I Comuni interessati A muoversi la Procura della Repubblica di Padova in seguito alle denunce di un’associazione di automobilisti. L’ipotesi di reato che pende su alcune amministrazioni comunali è quella diper l’installazione diche non sarebbero dotati delle omologazioni ministeriali necessarie. A norma dell’articolo 483 del codice penale “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni“.

