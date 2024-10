Atletica, Carl Lewis: “Ho relazione speciale con Italia, qui mio primo tour europeo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Il mio primo tour europeo è stato in Italia nel 1980, ho una relazione speciale con l’Italia, ho conosciuto tanti campioni”. Così Carl Lewis, il leggendario velocista che è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Ricordando la sua straordinaria carriera, con nove ori e un argento in quattro edizioni consecutive delle Olimpiadi dal 1984 al 1996, il “Figlio del vento” ha proseguito: “Sono già passati 40 anni da Los Angeles e 30 dalle mie ultime Olimpiadi. Riesco comunque ancora a festeggiare quei momenti, e la cosa che mi piace di più è che le persone ne parlano ancora. Sono molto felice quando mi rivedo, torno a quel momento speciale della mia vita e penso alle persone che lo hanno condiviso con me. Sono molto orgoglioso. Molte persone devono succedere per vincere quelle quattro medaglie. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Il mioè stato innel 1980, ho unacon l’, ho conosciuto tanti campioni”. Così, il leggendario velocista che è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Ricordando la sua straordinaria carriera, con nove ori e un argento in quattro edizioni consecutive delle Olimpiadi dal 1984 al 1996, il “Figlio del vento” ha proseguito: “Sono già passati 40 anni da Los Angeles e 30 dalle mie ultime Olimpiadi. Riesco comunque ancora a festeggiare quei momenti, e la cosa che mi piace di più è che le persone ne parlano ancora. Sono molto felice quando mi rivedo, torno a quel momentodella mia vita e penso alle persone che lo hanno condiviso con me. Sono molto orgoglioso. Molte persone devono succedere per vincere quelle quattro medaglie.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atletica, Carl Lewis: "Non volevo fare lo sprinter, ma semplicemente saltare" - "Io volevo semplicemente saltare, quando avevo 17 anni. Non volevo fare lo sprinter. Quando sei lì cerchi sempre di correre più forte. Ma quando salti è una cosa completamente diversa, devo dire molto ... (napolimagazine.com)

Carl Lewis, 'quando ripenso a Los Angeles festeggio ancora' - "Il mio primo tour europeo è stato in Italia nel 1980, ho una relazione speciale con l'Italia, ho conosciuto tanti campioni". Lo ha detto Carl Lewis, leggenda dell'atletica leggera, al Festival dello ... (ansa.it)

A Vallelaghi: sensori e nuove condotte per eliminare le perdite. - 110 milioni di fondi Pnrr per sistemare gli acquedotti Trentini. 28 i progetti da completare entro il 2026. A Vallelaghi: sensori e nuove condotte per eliminare le perdite. Chiusa per frana almeno fin ... (rainews.it)