Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 11 Ottobre

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi11Hulya e Devin cercano di scoprire chi ha attentato alla vita di Aslan. I sospetti ricadono su Ilyas, ma Hulya teme che anche Nedret e Bedri possano essere coinvolti. Le condizioni di Aslan rimangono critiche, mentre Devin si rende conto che dietro l’attentato potrebbe esserci un sicario. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful.