Aal via la IV edizione di Fire, il Festival internazionale Rotta di Enea (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un pomeriggio dedicato alla dieta mediterranea e alla storia della gastronomia, quello in programma oggi, a partire dalle 17:30, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento. È il tema della IV edizione di Fire, il Festival internazionale Rotta di Enea, organizzato dall'associazione Rotta di Enea con la collaborazione del Comune di Sorrento, del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e di Slow Food. L'evento si aprirà con un omaggio alla memoria di Fabrizio Mangoni, l'architetto e gastronomo scomparso lo scorso anno. Prevista la partecipazione di Luigi Di Prisco, presidente del consiglio comunale, Ilaria Di Leva, assessore all'Ambiente, Giovanni Cafiero, presidente della Rotta di Enea, Nicola Lanzarone, dell'Università di Salerno, Maria Teresa Moccia di Fraia, coordinatrice del comitato scientifico Rotta di Enea, Franca di Mauro, del consiglio direttivo Slow Food Campania .

