30enne ucciso a Rozzano: agonizzante in strada muore in ospedale. Il punto sulle indagini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo di 30 anni è stato trovato agonizzante per strada, con una coltellata al petto. È morto in ospedale: indagano i Carabinieri In viale Romagna, zona Alboreto di a Rozzano, nei pressi del centro storico della cittadina in provincia di Milano, verso le 3 di questa notte un uomo di 30 anni è stato trovato in fin di vita in mezzo alla strada. Al petto aveva una profonda ferita provocata da una coltellata: nonostante la celerità dei soccorsi, è morto poco dopo presso la clinica Humanitas. 30enne ucciso a Rozzano: accoltellato e lasciato agonizzante in strada (cityrumors.it / ansafoto)Al momento sono davvero pochi i dettagli che sono stati rivelati su questo drammatico fatto di sangue. Non si conosce, infatti, il nome della vittima, ma si sa che è un 30enne incensurato del posto, che sembra avesse la residenza poco lontano dal luogo in cui è stato aggredito e poi trovato, agonizzante. Cityrumors.it - 30enne ucciso a Rozzano: agonizzante in strada muore in ospedale. Il punto sulle indagini Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo di 30 anni è stato trovatoper, con una coltellata al petto. È morto in: indagano i Carabinieri In viale Romagna, zona Alboreto di a, nei pressi del centro storico della cittadina in provincia di Milano, verso le 3 di questa notte un uomo di 30 anni è stato trovato in fin di vita in mezzo alla. Al petto aveva una profonda ferita provocata da una coltellata: nonostante la celerità dei soccorsi, è morto poco dopo presso la clinica Humanitas.: accoltellato e lasciatoin(cityrumors.it / ansafoto)Al momento sono davvero pochi i dettagli che sono stati rivelati su questo drammatico fatto di sangue. Non si conosce, infatti, il nome della vittima, ma si sa che è unincensurato del posto, che sembra avesse la residenza poco lontano dal luogo in cui è stato aggredito e poi trovato,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accoltellamento a Rozzano - morto un 30enne trovato per strada agonizzante - Il giovane, un 30 enne, è stato trovato a terra per strada, intorno alle 3, dai carabinieri, e poi trasportato all'ospedale dove è morto. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano. Al momento non si conoscono i particolari della vicenda: a trovarlo, riverso a terra, con una ferita profonda al torace, presumibilmente da taglio, è stata una pattuglia dell'Arma. (Tg24.sky.it)

Omicidio a Rozzano - ragazzo accoltellato e lasciato in strada agonizzante : 30enne muore in ospedale - Un ragazzo di 30 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Rozzano, nel Milanese. L'aggressione è avvenuta nella notte. Il giovane è stato trovato a terra per... (Leggo.it)

Rozzano - accoltellato e lasciato agonizzante in strada : giovane muore in ospedale - Soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 di Milano è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Humanitas dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Rozzano (Milano) - 11 ottobre 2024 - Grave fatto di sangue questa notte a Rozzano in viale Romagna a pochi passi dal centro cittadino. . La zona dove è avvenuta l'aggressione è attualmente interdetta per consentire le indagini del caso. (Ilgiorno.it)