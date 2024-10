Sport.quotidiano.net - Vuelle choc, si dimette l’allenatore Sacripanti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pesaro, 10 ottobre 2024 - Non è ancora ufficiale, ma lo sarà prima di sera: si è dimesso Pino. Il coach dellalascia "per motivi personali" coperti dalla privacy. Ieri ha diretto l'ultimo allenamento, ma è già tornato a casa. Una tegola pesantissima, dato che in estateaveva firmato un biennale con il doppio ruolo di coach e direttore sportivo per cui il suo forfait lascia la società scoperta su due posizioni cruciali in un club sportivo. Il Cda è in riunione per decidere il da farsi, fra l'altro questa settimana si gioca di sabato per cui bisogna decidere in fretta chi andrà in panchina a Rieti nella quarta di campionato. Il vice Giacomo Baioni può comunque dirigere la partita, perché in possesso del patentino, bisognerà vedere se il suo incarico sarà definitivo o temporaneo.