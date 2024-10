Vicchio, sì alla cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vicchio (Firenze), 10 ottobre 2024 - Il Consiglio comunale di Vicchio (Firenze) ha approvato all’unanimità la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti: figura significativa della storia italiana dall’"alto rigore etico, il marcato impegno a difesa e promozione di libertà e giustizia, la severa opposizione al fascismo fino al sacrificio della propria vita", ricordata dal presidente della Repubblica quale “martire della democrazia” nella commemorazione del 100° anniversario dell’uccisione. L’atto dà seguito alla mozione congiunta dei Gruppi Obiettivo Comune e Vicchio Vive votata sempre all’unanimità nella seduta dell’11 settembre, a conclusione della cerimonia celebrativa dell'80° anniversario della Liberazione di Vicchio. Lanazione.it - Vicchio, sì alla cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)(Firenze), 10 ottobre 2024 - Il Consiglio comunale di(Firenze) ha approvato all’unanimità la delibera di conferimento della: figura significativa della storia italiana dall’"alto rigore etico, il marcato impegno a difesa e promozione di libertà e giustizia, la severa opposizione al fascismo fino al sacrificio della propria vita", ricordata dal presidente della Repubblica quale “martire della democrazia” nella commemorazione del 100° anniversario dell’uccisione. L’atto dà seguitomozione congiunta dei Gruppi Obiettivo Comune eVive votata sempre all’unanimità nella seduta dell’11 settembre, a conclusione della cerimonia celebrativa dell'80° anniversario della Liberazione di

