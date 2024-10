Vertenza Hanon Systems, il sindaco Mastella incontra Fim-Cisl e Fiom-Cgil (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha ricevuto questo pomeriggio, assieme al presidente della Provincia Nino Lombardi, una delegazione delle segreterie territoriali di Fim-Cisl e Fiom-Cgil in relazione alla Vertenza della Hanon Systems Benevento. L’azienda, che ha sede nella zona industriale di contrada Olivola ed è leader nelle soluzioni innovative di gestione termica ed energetica, rischia infatti un forte ridimensionamento, e le prospettive a medio e lungo termine appaiono ancor più nebulose, a causa della crisi che ha investito il settore automotive. Anteprima24.it - Vertenza Hanon Systems, il sindaco Mastella incontra Fim-Cisl e Fiom-Cgil Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlClementeha ricevuto questo pomeriggio, assieme al presidente della Provincia Nino Lombardi, una delegazione delle segreterie territoriali di Fim-in relazione alladellaBenevento. L’azienda, che ha sede nella zona industriale di contrada Olivola ed è leader nelle soluzioni innovative di gestione termica ed energetica, rischia infatti un forte ridimensionamento, e le prospettive a medio e lungo termine appaiono ancor più nebulose, a causa della crisi che ha investito il settore automotive.

