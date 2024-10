Un'auto li tampona e va sbattere contro altre due, loro scendono e la distruggono: tre giovani denunciati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avrebbero ripetutamente colpito un’auto con calci, gomitate e bottigliate, infrangendone i vetri e danneggiandone la carrozzeria, per poi scappare a bordo di un’altra vettura. Allertati da alcuni residenti della zona che sono stati svegliati dal trambusto, gli agenti delle volanti hanno Veronasera.it - Un'auto li tampona e va sbattere contro altre due, loro scendono e la distruggono: tre giovani denunciati Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avrebbero ripetutamente colpito un’con calci, gomitate e bottigliate, infrangendone i vetri e danneggiandone la carrozzeria, per poi scappare a bordo di un’altra vettura. Allertati da alcuni residenti della zona che sono stati svegliati dal trambusto, gli agenti delle volanti hanno

