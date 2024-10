Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … il Livorno 1984-85 con le onde del mar Tirreno

Quarta tappa del nostro viaggio toscano e arriviamo oggi in terra labronica per descrivere una storica maglia del Livorno utilizzata nel corso della stagione 1984-85. Si tratta di una maglia molto rara, a manica corta, di colore amaranto con colletto superiore e polsini bianchi in un tessuto acrilico leggero. Sulle spalle e fino al bordo manica troviamo delle strisce bianche che ricordano molto le maglie di produzione Adidas. Le onde del mare e la L di Livorno Non si ha evidenza dello sponsor tecnico, probabilmente si tratta di un prodotto di un negozio di articoli sportivi di Livorno. Il numero 7 di Stefano Mariani Due diversi sponsor commerciali: una rarità Nella parte superiore della maglia, troviamo, stampati in vernicetta bianca, non uno ma addirittura due diversi sponsor commerciali. Gli ammortizzatori Spica e le candelette Lodge.