The Left (Furore) e i Verdi hanno abbandonato la Commissione Juri in polemica "contro la decisione del Presidente e dei grandi gruppi di graziare tutti i commissari nonostante i palesi Conflitti d'interesse e le nostre richieste di ulteriori spiegazioni". L'articolo Ue e verifiche sui commissari, The Left e Verdi abbandonano la Commissione Yuri: "Conflitti di interesse palesi, ma tutti graziati" proviene da Il Fatto Quotidiano.

