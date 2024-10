“Tutto da rifare”. Processo del Mottarone, si riparte da zero (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’udienza preliminare relativa all’incidente della funivia del Mottarone, avvenuto tre anni e mezzo fa e costato la vita a 14 persone, dovrà essere ripetuta da capo. Dopo una lunga camera di consiglio, la giudice per le indagini preliminari Rosa Maria Fornelli ha accolto le argomentazioni degli avvocati difensori, restituendo il fascicolo alla procuratrice Olimpia Bossi e alla sostituta Laura Carrera. Questo significa che, contrariamente a quanto previsto, non si è pronunciato il rinvio a giudizio per gli imputati, tra cui Luigi Nerini (il gestore dell’impianto), Enrico Perocchio (direttore d’esercizio) e Gabriele Tadini (capo servizio), insieme a vari dirigenti della Leitner, la società incaricata della ristrutturazione e manutenzione dell’impianto. Thesocialpost.it - “Tutto da rifare”. Processo del Mottarone, si riparte da zero Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’udienza preliminare relativa all’incidente della funivia del, avvenuto tre anni e mezzo fa e costato la vita a 14 persone, dovrà essere ripetuta da capo. Dopo una lunga camera di consiglio, la giudice per le indagini preliminari Rosa Maria Fornelli ha accolto le argomentazioni degli avvocati difensori, restituendo il fascicolo alla procuratrice Olimpia Bossi e alla sostituta Laura Carrera. Questo significa che, contrariamente a quanto previsto, non si è pronunciato il rinvio a giudizio per gli imputati, tra cui Luigi Nerini (il gestore dell’impianto), Enrico Perocchio (direttore d’esercizio) e Gabriele Tadini (capo servizio), insieme a vari dirigenti della Leitner, la società incaricata della ristrutturazione e manutenzione dell’impianto.

