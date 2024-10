Trovato in auto con una pistola e la coca, beccato grazie a una soffiata anonima (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva con sé una pistola Beretta con la matricola abrasa, 26 grammi di cocaina e alcuni smartphone (risultati rubati). Per lui sono scattate le manette dopo una “soffiata” anonima alla polizia. È successo in via Morgantini a Milano nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, nei guai un cittadino Milanotoday.it - Trovato in auto con una pistola e la coca, beccato grazie a una soffiata anonima Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva con sé unaBeretta con la matricola abrasa, 26 grammi diina e alcuni smartphone (risultati rubati). Per lui sono scattate le manette dopo una “alla polizia. È successo in via Morgantini a Milano nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, nei guai un cittadino

