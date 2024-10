Tragedia alle porte di Otranto: turista in bici finisce contro un bus e muore sul colpo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Otranto –Tragedia alle porte di Otranto: una turista norvegese in bici finisce contro un bus e muore sul colpo. Un impatto - avvenuto intorno alle 15 e 30 di oggi pomeriggio, all’incrocio tra via Martire Schito e la provinciale che conduce alle Orte, non lontano dall’area portuale - costato la Lecceprima.it - Tragedia alle porte di Otranto: turista in bici finisce contro un bus e muore sul colpo Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)di: unanorvegese inun bus esul. Un impatto - avvenuto intorno15 e 30 di oggi pomeriggio, all’incrocio tra via Martire Schito e la provinciale che conduceOrte, non lontano dall’area portuale - costato la

