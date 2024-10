Torna sul tavolo il nodo idroelettrico. Gli stranieri vogliono le concessioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gare in Lombardia: Gilberto Pichetto Fratin cerca la sponda di Raffaele Fitto per far cadere l’imposizione Ue. Laverita.info - Torna sul tavolo il nodo idroelettrico. Gli stranieri vogliono le concessioni Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gare in Lombardia: Gilberto Pichetto Fratin cerca la sponda di Raffaele Fitto per far cadere l’imposizione Ue.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In prefettura si torna a parlare di Rems - convocato il tavolo su Aurisina - . AURISINA - La questione Rems torna prepotentemente alla ribalta. . La convocazione è fissata negli uffici di. Nella mattinata di ieri 10 settembre il prefetto di Trieste Pietro Signoriello ha convocato uno speciale comitato per l'ordine e la sicurezza sul caso che riguarda la struttura di Aurisina. (Triesteprima.it)

Benzinai - tregua col governo : si torna al tavolo - Per i gestori la riforma deve prevedere la chiusura di almeno 7000 impianti oggettivamente inefficienti, "l’imposizione di criteri regolatori più stringenti per i titolari degli impianti esistenti (non solo per i nuovi) per combattere l’altissimo livello di illegalità e la presenza della criminalità organizzata, nonché, allo stesso modo, l’introduzione progressiva ma vincolante di nuovo energie ... (Quotidiano.net)

La grana corso Belgio torna sul tavolo del sindaco : nuova protesta davanti al Comune - Hanno consegnato una petizione rivolta al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per chiedere che al più presto vengano messi a dimora 150 alberi in corso Belgio. Si tratta dei cittadini di quel territorio che da tempo protestano contro la decisione del Comune di abbattere gli alberi del corso... (Torinotoday.it)

Reggio Calabria - capitale italiana della cultura 2027 : torna a riunirsi il tavolo operativo - Si è svolto a palazzo San Giorgio il secondo incontro del tavolo promotore per la candidatura di Reggio Calabria Capitale italiana della Cultura 2027. Insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha introdotto la riunione facendo il punto sulle attività finora svolte, hanno preso parte ed hanno... (Reggiotoday.it)

Gaza - Israele torna al tavolo negoziati - 05 Giovedì prossimo una delegazione israeliana tornerà ai negoziati tenuti dai mediatori di Usa, Egitto e Qatar per un nuovo cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. 21. Così secondo l'emittente pubblica Kan. . In vista di partire per Washington, andrà poi a Doha, in Qatar, dove si sono svolti i colloqui precedenti. (Televideo.rai.it)