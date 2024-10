Tifosi dell’Inter con le mani tra i capelli, Thuram mette in ansia i tifosi (Di giovedì 10 ottobre 2024) I tifosi dell’Inter adesso hanno un problema che risponde al nome di Marcus Thuram: c’è grande ansia in casa nerazzurra L’attaccante francese sta trascinando la squadra di Inzaghi in questo avvio di stagione a suon di gol e prestazioni maiuscole. Ora però c’è un allarme che è scattato ad Appiano Gentile. Cosa è successo a Thuram (SerieANews – ANSA)Questo inizio di stagione ha segnato l’esplosione di Marcus Thuram, in grado di mettere a referto ben 7 gol nelle prime 7 giornate. L’attuale capocannoniere della Serie A è passato dai 13 centri complessivi della passata stagione a questi numeri straordinari, testimoniando una crescita e una maturazione sia tecnica che mentale. A 27 anni sta rivestendo i panni del leader e questo non può che far bene alla squadra di Simone Inzaghi, considerando anche le difficoltà di Lautaro Martinez. Serieanews.com - Tifosi dell’Inter con le mani tra i capelli, Thuram mette in ansia i tifosi Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Iadesso hanno un problema che risponde al nome di Marcus: c’è grandein casa nerazzurra L’attaccante francese sta trascinando la squadra di Inzaghi in questo avvio di stagione a suon di gol e prestazioni maiuscole. Ora però c’è un allarme che è scattato ad Appiano Gentile. Cosa è successo a(SerieANews – ANSA)Questo inizio di stagione ha segnato l’esplosione di Marcus, in grado dire a referto ben 7 gol nelle prime 7 giornate. L’attuale capocannoniere della Serie A è passato dai 13 centri complessivi della passata stagione a questi numeri straordinari, testimoniando una crescita e una maturazione sia tecnica che mentale. A 27 anni sta rivestendo i panni del leader e questo non può che far bene alla squadra di Simone Inzaghi, considerando anche le difficoltà di Lautaro Martinez.

