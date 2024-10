Tennistavolo con 142 speranze tricolori sotto gli occhi del ct azzurro Nannoni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due giorni alla Palestra Comunale di San Giovanni per la prima prova di qualificazione ai campionati italiani di Tennistavolo. La manifestazione ha visto la presenza di 142 pongisti, regalando al numeroso pubblico spettacolo ed emozioni. Si è giocato su 9 tavoli. Presenti varie autorità del tennis tavolo nazionale, fra le quali anche il commissario tecnico della nazionale azzurra Lorenzo Nannoni (nella foto). Vincitore della Sesta Categoria Maschile, il carrarese Stefano Di Rienzo che si è imposto in finale sul giovane Edoardo Pachetti (classe 2012) della Pulcini Cascina. Sul terzo gradino del podio il valdarnese Orio Innocenti insieme al pratese Stefano Innocenti Lanini. Lanazione.it - Tennistavolo con 142 speranze tricolori sotto gli occhi del ct azzurro Nannoni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due giorni alla Palestra Comunale di San Giovanni per la prima prova di qualificazione ai campionati italiani di. La manifestazione ha visto la presenza di 142 pongisti, regalando al numeroso pubblico spettacolo ed emozioni. Si è giocato su 9 tavoli. Presenti varie autorità del tennis tavolo nazionale, fra le quali anche il commissario tecnico della nazionale azzurra Lorenzo(nella foto). Vincitore della Sesta Categoria Maschile, il carrarese Stefano Di Rienzo che si è imposto in finale sul giovane Edoardo Pachetti (classe 2012) della Pulcini Cascina. Sul terzo gradino del podio il valdarnese Orio Innocenti insieme al pratese Stefano Innocenti Lanini.

