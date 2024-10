Taylor Swift dona cinque milioni di dollari per aiutare le vittime degli uragani Helene e Milton: “Utile per le comunità nella ricostruzione e nella ripresa” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Taylor Swift ha donato – in silenzio – cinque milioni di dollari per aiutare le persone colpite dagli uragani Helene e Milton. La notizia è stata data da Claire Babineaux-Fontenot, alla guida dell’organizzazione ing America: “Questo contributo aiuterà le comunità nella ricostruzione e nella ripresa, con la fornitura di generi alimentari essenziali, acqua potabile, approvvigionamenti alle persone colpite da queste tempeste devastanti. Grazie a Taylor Swift per essere al nostro fianco”. Intanto, secondo poweroutage.us, oltre tre milioni tra abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità in Florida, nelle ultime ore, a causa del passaggio dell’uragano Milton. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane. Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift dona cinque milioni di dollari per aiutare le vittime degli uragani Helene e Milton: “Utile per le comunità nella ricostruzione e nella ripresa” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)hato – in silenzio –diperle persone colpite dagli. La notizia è stata data da Claire Babineaux-Fontenot, alla guida dell’organizzazione ing America: “Questo contributo aiuterà le, con la fornitura di generi alimentari essenziali, acqua potabile, approvvigionamenti alle persone colpite da queste tempeste devastanti. Grazie aper essere al nostro fianco”. Intanto, secondo poweroutage.us, oltre tretra abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità in Florida, nelle ultime ore, a causa del passaggio dell’uragano. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane.

