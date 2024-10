Ilfattoquotidiano.it - Strage del Mottarone, la gup restituisce il fascicolo alla procura: tutto da rifare 3 anni e mezzo dopo la morte di 14 persone

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)da, tre. L’udienza preliminare per l’incidente del, in cui nel maggio del 2021 morirono 14, dovrà essere celebrata di nuovo da capo. La gup Rosa Maria Fornelli non ha revocato la propria ordinanza, con cui chiedevadi modificare i capi d’imputazione, restituendo ilaltrice di Verbania Olimpia Bossi epm Laura Carrera. Prima dell’estate era attesa la decisione del giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati da parte delladi Verbania. Ora invece si dovrà ricominciaredaccapo. La giudice ha anche rigettato le eccezioni sollevate dalle difese.