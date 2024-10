Stellantis si conferma secondo gruppo europeo in terzo trimestre (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Nonostante le continue sfide nel mercato europeo Stellantis conferma la resilienza e l'impegno nei confronti della sua strategia di lungo termine. Anche se le vendite del settore sono calate ovunque, la grande performance dei marchi di Stellantis nei diversi paesi sottolinea la capacità di gestire le difficili condizioni di mercato". Lo sottolinea l'azienda in una nota. Stellantis chiude il terzo trimestre con il 17,6% di quota nei mercati Eu29 e mantiene il secondo posto della classifica europea. I brand Dodge e Jeep hanno aumentato le vendite rispetto allo scorso anno. Il gruppo è numero 1 in Francia, Italia e Portogallo, sia a settembre sia sul totale anno. Stellantis ha mantenuto il 30% del mercato sul totale anno in Francia e oltre il 31% in Italia, con 5 modelli fra le 10 vetture più vendute in entrambi i paesi. Quotidiano.net - Stellantis si conferma secondo gruppo europeo in terzo trimestre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Nonostante le continue sfide nel mercatola resilienza e l'impegno nei confronti della sua strategia di lungo termine. Anche se le vendite del settore sono calate ovunque, la grande performance dei marchi dinei diversi paesi sottolinea la capacità di gestire le difficili condizioni di mercato". Lo sottolinea l'azienda in una nota.chiude ilcon il 17,6% di quota nei mercati Eu29 e mantiene ilposto della classifica europea. I brand Dodge e Jeep hanno aumentato le vendite rispetto allo scorso anno. Ilè numero 1 in Francia, Italia e Portogallo, sia a settembre sia sul totale anno.ha mantenuto il 30% del mercato sul totale anno in Francia e oltre il 31% in Italia, con 5 modelli fra le 10 vetture più vendute in entrambi i paesi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Le dichiarazioni di Stellantis confermano la centralità Atessa" : l'assessore Magnacca sul futuro dell'automotive in Abruzzo -  “Il comparto dell’automotive a livello mondiale sta vivendo una delle peggiori stagioni e ancor di più in Europa. Occorre una forte alleanza fra mondo imprenditoriale, sindacati e istituzioni quale chiave necessaria per aprire le porte verso prospettive di rilancio adeguate ai nuovi modelli... (Chietitoday.it)

Stellantis : Urso - ‘in corso chiarimenti - poi mi auguro conferma 1 mln auto’ - L'articolo Stellantis: Urso, ‘in corso chiarimenti, poi mi auguro conferma 1 mln auto’ sembra essere il primo su CalcioWeb. Ci stiamo chiarendo in maniera esemplare, su ogni aspetto della questione”. Parlando dei possibili investitori stranieri interessati all’Italia il ministro annuncia che ne parlerà nel corso dell’incontro. (Calcioweb.eu)

Stellantis : Urso - 'in corso chiarimenti - poi mi auguro conferma 1 mln auto' - ''Ho convocato per la prossima settimana diversi tavoli di confronto al ministero, il primo dei quali, lunedì prossimo, con i segretari confederali e con i segretari dei metalmeccanici, tutte le sigle sindacali rappresentate, in cui illustrerò i piani del governo''. Roma, 30 lug. . Parlando dei possibili investitori stranieri interessati all'Italia il ministro annuncia che ne parlerà nel corso ... (Liberoquotidiano.it)